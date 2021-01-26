533 миллиона телефонных номеров пользователей Facebook попали на черный рынок

Источник материала: Onliner

Кто-то получил в свои руки базу данных телефонных номеров пользователей Facebook. Исследователи безопасности говорят, что в этой базе могут находиться номера 533 млн пользователей соцсети. Они утекли с серверов Facebook из-за уязвимости, которую устранили в 2019 году.

Неизвестный теперь продает эти номера через бота в Telegram. В базе можно отыскать номер телефона по идентификатору пользователя в Facebook, либо по номеру телефона можно найти id, на который он зарегистрирован. За один запрос надо заплатить $20. За 10 000 — $5000.

Предполагается, что бот работает минимум с 12 января 2021 года. База датируется 2019 годом. Но так как люди не столь часто меняют телефонные номера, а Facebook для двухфакторной аутентификации их требует, для злоумышленников эта база может быть вполне полезной.

Примечательно, что в списке стран, пользователи которых оказались в базе, Беларусь отсутствует.

Full list of affected users by country pic.twitter.com/Wrrzd0WyxE — Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) January 14, 2021