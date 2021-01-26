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Еще один известный бар Минска закрылся навсегда

26.01.2021 17:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

О вынужденной паузе бар El Pushka объявил еще две недели назад. Но, кажется, владельцам заведения пришлось закрыть его на более продолжительный срок.

— Мы до сих пор не можем поверить в это, но вот уже как две недели наш бар закрыт. И нет улыбок. Нет вас, красивых. Нет нас, слегка озабоченных, но всегда старающихся сделать вас счастливыми. Нет той музыки, что позволяла зайти на одну, а остаться на все 10 до самого утра. И кажется, что все уж совсем плохо, но у нас есть вера в будущее, у нас есть желание делать лучше, у нас есть вы. И все будет хорошо. El Pushka будет ждать лучших времен, чтобы выстрелить снова. Но не сейчас и не здесь. Мы любим вас. Берегите себя. Следите за нами и знайте, что мы еще обязательно встретимся! Пушкадоры не сдаются! — вот такой пост появился в Instagram заведения пару часов назад.

Один из владельцев бара Михаил Коноваленко подтвердил Onliner, что El Pushka действительно закрывается навсегда.

— С нами расторгли договор аренды, причем непонятно почему, раньше никаких проблем не было. Оповестили нас об этом за месяц. Мы пытались решить вопрос, но не смогли.

Причиной такого неожиданного развития событий могло стать то, что бар был закрыт в понедельник, 26 октября, когда Светлана Тихановская объявила общенациональную забастовку. Правда, El Pushka и до этого по понедельникам не работала.

— Возможно, в будущем в Минске еще появится похожий проект, но это произойдет не раньше, чем через год, — отметил Михаил.

 
Теги: Минск
 
 
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О вынужденной паузе бар El Pushka объявил еще две недели назад. Но, кажется, владельцам заведения пришлось закрыть его на более продолжительный срок.Читать далее…
 
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