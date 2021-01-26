Источник материала: Хартия'97

Павел Северинец стал лауреатом белорусско-украинской премии имени Жизневского 3 26.01.2021, 16:52

Павел Северинец / Еврорадио

Эту награду ему присудили за роман «Беларусалім. Сэрца святла».

26 января в Киеве состоялась торжественная церемония награждения белорусско-украинской литературной премией "Воин света" имени Михаила Жизневского. Белорус, который семь лет назад погиб во время акций протеста в Украине, стал символом белорусско-украинской дружбы.

Белорусским лауреатом премии стал Павел Северинец, передает "Радые Свабода" . Эту награду ему присудили за роман "Беларусалім. Сэрца святла".

Сам сопредседатель БХД находится за решеткой с 7 июня 2020 года. Его признали политзаключенным.

Ранее Павел Северинец уже получал другие литературные премии: от Белорусского ПЕН-центра — имени Алеся Адамовича, имени Франтишка Олехновича; "За свободу мысли" имени Василя Быкова.

Премиальную статуэтку организаторы планировали вручить матери Северинца, но она не смогла приехать в связи с карантином. Поэтому статуэтку получила представитель Движения солидарности "Разам" Елена Толстая, она передаст ее в Минск.

Украинским лауреатом премии стал писатель Виталий Запека. Он воевал на Донбассе и написал роман о буднях украинского солдата на восточном фронте "Герої, херої та не дуже".

Литературная премия имени Михаила Жизневского учреждена в 2015 году.



Премия имени Михаила Жизневского / svaboda.org

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