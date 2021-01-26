|
Павел Северинец стал лауреатом белорусско-украинской премии имени Жизневского
Источник материала: Хартия'97
Павел Северинец стал лауреатом белорусско-украинской премии имени Жизневского
Эту награду ему присудили за роман «Беларусалім. Сэрца святла».
26 января в Киеве состоялась торжественная церемония награждения белорусско-украинской литературной премией "Воин света" имени Михаила Жизневского. Белорус, который семь лет назад погиб во время акций протеста в Украине, стал символом белорусско-украинской дружбы.
Белорусским лауреатом премии стал Павел Северинец, передает
Сам сопредседатель БХД находится за решеткой с 7 июня 2020 года. Его признали политзаключенным.
Ранее Павел Северинец уже получал другие литературные премии: от Белорусского ПЕН-центра — имени Алеся Адамовича, имени Франтишка Олехновича; "За свободу мысли" имени Василя Быкова.
Премиальную статуэтку организаторы планировали вручить матери Северинца, но она не смогла приехать в связи с карантином. Поэтому статуэтку получила представитель Движения солидарности "Разам" Елена Толстая, она передаст ее в Минск.
Украинским лауреатом премии стал писатель Виталий Запека. Он воевал на Донбассе и написал роман о буднях украинского солдата на восточном фронте "Герої, херої та не дуже".
Литературная премия имени Михаила Жизневского учреждена в 2015 году.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эту награду ему присудили за роман «Беларусалім. Сэрца святла».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)