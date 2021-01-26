Источник материала: Хартия'97

История повторяется? 2 Леонид Невзлин

26.01.2021, 16:37

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Леонид Невзлин

Сколько лет прошло, а методы все те же.

Путин, отвечая на вопрос про собственников «Байкалфинансгрупп», декабрь 2004 года: «Акционерами этой компании являются исключительно физические лица, которые многие годы занимаются бизнесом в сфере энергетики». Песков, отвечая на вопрос о владельце дворца в Геленджике, январь 2021 года: «Действительно, это большой объект, он хорошо известен в Геленджике и один или несколько (предпринимателей), прямо или опосредованно владеют этим объектом. Но, согласитесь, что, наверное, Кремль не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев, и мы не собираемся этого делать, это просто было бы некорректно».

«Байкалфинансгрупп», если кто не помнит, была зарегистрирована в Твери и купила на «аукционе» главный добывающий актив «ЮКОСа» - «Юганскнефтегаз». Журналисты установили, что стояли за ней люди, связанные с «Сургутнефтегазом». А буквально через несколько дней после покупки «Юганска» «Байкалфинансгрупп» оказалась у «Роснефти».

Через два года Путин даже сам объяснил схему: «По поводу «Байкалфинансгрупп» все очень просто. Вопрос решался не в административной плоскости, не в плоскости репрессивной, а в правовой. И будущие собственники должны были подумать о том, как они будут работать; как, возможно, будут в судах отвечать на иски, которые могут быть им предъявлены. И когда «Байкалфинансгрупп» купила соответствующий пакет, она стала собственником. Все, что происходило дальше, происходило на вторичном рынке. Таким образом, претензии к тем, кто потом приобрел эту собственность, практически свелись к нулю». А вот почему «Сургутнефтегаз» участвовал в этой сделке и кто на самом деле контролирует его денежные потоки, ответа так до сих пор и нет.

Теперь опять. Удивительные неизвестные предприниматели, имена которых не готов раскрывать Песков и над дворцом которых обеспечена официальная бесполетная зона. История повторяется?

Леонид Невзлин, «Фейсбук»

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