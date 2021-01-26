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История повторяется?
Источник материала: Хартия'97
История повторяется?
Сколько лет прошло, а методы все те же.
Путин, отвечая на вопрос про собственников «Байкалфинансгрупп», декабрь 2004 года: «Акционерами этой компании являются исключительно физические лица, которые многие годы занимаются бизнесом в сфере энергетики». Песков,
«Байкалфинансгрупп», если кто не помнит, была зарегистрирована в Твери и купила на «аукционе» главный добывающий актив «ЮКОСа» - «Юганскнефтегаз». Журналисты установили, что стояли за ней люди, связанные с «Сургутнефтегазом». А буквально через несколько дней после покупки «Юганска» «Байкалфинансгрупп» оказалась у «Роснефти».
Через два года Путин даже сам объяснил схему: «По поводу «Байкалфинансгрупп» все очень просто. Вопрос решался не в административной плоскости, не в плоскости репрессивной, а в правовой. И будущие собственники должны были подумать о том, как они будут работать; как, возможно, будут в судах отвечать на иски, которые могут быть им предъявлены. И когда «Байкалфинансгрупп» купила соответствующий пакет, она стала собственником. Все, что происходило дальше, происходило на вторичном рынке. Таким образом, претензии к тем, кто потом приобрел эту собственность, практически свелись к нулю». А вот почему «Сургутнефтегаз» участвовал в этой сделке и кто на самом деле контролирует его денежные потоки, ответа так до сих пор и нет.
Теперь опять. Удивительные неизвестные предприниматели, имена которых не готов раскрывать Песков и над дворцом которых обеспечена официальная бесполетная зона. История повторяется?
Леонид Невзлин,
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Сколько лет прошло, а методы все те же.
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