Источник материала: Хартия'97

В жодинской тюрьме прекращают прием передач 5 26.01.2021, 16:36

1,103

фото: svaboda.org

Ранее передачи запретили на Окрестина.

В жодинской тюрьме прекратили прием передач для тех, кто на сутках

Исключение составляют жизненно необходимые лекарства. Их можно передать в любой будний день обязательно с эпикризом.

Об этом сообщает Telegram-канал волонтеров «Списки Окрестина» . Прием передач прекращается с 27 января. Отметим, что ранее передачи запретили на Окрестина. Официальная причина — COVID-19.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .