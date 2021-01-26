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В жодинской тюрьме прекращают прием передач

26.01.2021 17:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В жодинской тюрьме прекращают прием передач

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  • 26.01.2021, 16:36
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В жодинской тюрьме прекращают прием передач
фото: svaboda.org

Ранее передачи запретили на Окрестина.

В жодинской тюрьме прекратили прием передач для тех, кто на сутках

Исключение составляют жизненно необходимые лекарства. Их можно передать в любой будний день обязательно с эпикризом.

Об этом сообщает Telegram-канал волонтеров «Списки Окрестина». Прием передач прекращается с 27 января. Отметим, что ранее передачи запретили на Окрестина. Официальная причина — COVID-19.

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Ранее передачи запретили на Окрестина.
 
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