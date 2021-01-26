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В жодинской тюрьме прекращают прием передач
Источник материала: Хартия'97
В жодинской тюрьме прекращают прием передач
Ранее передачи запретили на Окрестина.
В жодинской тюрьме прекратили прием передач для тех, кто на сутках
Исключение составляют жизненно необходимые лекарства. Их можно передать в любой будний день обязательно с эпикризом.
Об этом сообщает Telegram-канал волонтеров
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Ранее передачи запретили на Окрестина.
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