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Имейте ввиду: Минск снова становится большим катком - вечером будет очень скользко!

26.01.2021 17:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Телеграм-канал столичного горисполкома «Минск. Официально» предупреждает минчан об изменении погодных условий: к вечеру в городе будет легкий мороз, который приведет к появлению гололедицы.

Правда, в этот раз коммунальные службы обещают сработать на опережение – заявлется, что они уже выехали обрабатывать дороги и тротуары.

Вот что сказал по этому поводу заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович,: 
 
  –  С 15.00 дорожные службы столицы начнут обрабатывать улично-дорожную сеть противогололедными материалами. В первую очередь внимание будет уделено тротуарам. Для обработки применят песчано-соляную смесь. Мы призываем субъектов хозяйствования также включиться в эту работу и привести в безопасность закрепленные территории. Учитывайте прогноз погоды, будьте внимательны и берегите себя.
 
Теги: Минск
 
 
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Телеграм-канал столичного горисполкома «Минск. Официально» предупреждает минчан об изменении погодных условий: к вечеру в городе будет легкий мороз, который...
 
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