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Belarus in focus: влияние внутренней оппозиции на процессы в Беларуси снижается

26.01.2021 17:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Влияние ГО и политорганизаций на внутриполитическую повестку снижается, а в обществе нарастает усталость из-за долгого противостояния с государством.

Политэмиграция продолжает удерживать внимание международного сообщества к ситуации в Беларуси. В оппозиции усиливается напряженность с возвратом к взаимным обвинениям и вероятной концентрацией внимания на внутренних конфликтах.

Лидер демократической Беларуси Светлана Тихановская и глава НАУ Павел Латушко выступили в Совбезе ООН на неформальной встрече членов объединения — «заседании по формуле Аррии», пишет Belarus in focus.

Действия эмиграции и международное давление приносят некоторые результаты. Администрация «Беларуськалия» сняла дисциплинарные взыскания с репрессированных работников, а также заявила о возможности восстановления уволенных под угрозой срыва контракта с норвежской компанией Yara.

Беларуский фонд спортивной солидарности добивается реакции международного спортивного сообщества на репрессии в стране. Вслед за отменой Чемпионата мира по хоккею Минск лишили права проведения чемпионата мира по современному пятиборью.

Однако санкции пока не останавливают репрессии против активистов протестного движения: задержания, аресты, уголовные дела, тюремные сроки лидерам и активистам.

Децентрализованная дворовая активность, спонтанные акции в торговых центрах и вывешивание символики продолжаются. Однако в протестном движении наблюдается усталость от долгого противостояния с охранителями. Активисты продолжают выезжать из страны, что также отрицательно сказывается на протестах.

Гражданское общество, политорганизации, правозащитники вынуждены переключить внимание на защиту и освобождение своих активистов от уголовного преследования и арестов.

Церковные сообщества выражают солидарность и поддержку сторонникам перемен. Два священника БПЦ подали в СК ходатайства о личном поручительстве в отношении голодающего политзаключенного Игоря Лосика.

Инициатива Координационного Совета «СХОД» вызывает противоречивый отклик у сторонников перемен, что мотивируется опасением деанонимизации и возможного преследования властей.

Властям удается размыть изначальную единую повестку гражданского общества и политорганизаций с требованиями проведения новых выборов, прекращения репрессий и привлечения к ответственности силовиков.

Диаспора и эмиграция продолжает символическую поддержку протестному движению во многих городах мира, а также кампанию солидарности и сбор средств для репрессированных.

Таким образом, напряженность и взаимные обвинения в протестном движении будут усиливаться вместе с затягиванием противостояния с властями.
 
Теги: Минск
 
 
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Влияние ГО и политорганизаций на внутриполитическую повестку снижается, а в обществе нарастает усталость из-за долгого противостояния с государством.
 
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