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Совместное производство российской вакцины будет создано в Беларуси
26.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Москва и Минск создают совместное производство российской вакцины в Беларуси. Об этом заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин на переговорах со своим белорусским коллегой Романом Головченко, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на
Подробности встречи Мишустина и Головченко – в эфирах «МИРа».
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Об этом заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин на переговорах со своим белорусским коллегой Романом Головченко.
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