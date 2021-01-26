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Совместное производство российской вакцины будет создано в Беларуси

26.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Москва и Минск создают совместное производство российской вакцины в Беларуси. Об этом заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин на переговорах со своим белорусским коллегой Романом Головченко, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на ТАСС.

Подробности встречи Мишустина и Головченко – в эфирах «МИРа».



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Теги: Минск
 
 
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Об этом заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин на переговорах со своим белорусским коллегой Романом Головченко.
 
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