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Российские военные десантировались вместе с бронетехникой
26.01.2021 17:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Эффектное зрелище снято в Ивановской, Костромской и Ярославской областях, где проходят учения ВДВ. В них принимают участие свыше полутысячи человек и 12 единиц техники, сообщили в военном ведомстве.
Накануне гвардейцы отработали действия по проникновению и захвату условного аэродрома. Под куполами парашютов на землю спустилась и штатная бронетехника.
Маневры продолжаться и в ближайшие дни: подразделениям ВДВ поручена переброска на полигон. Добираться туда также предстоит и по земле, и по воздуху. А на месте занять оборону и защищать рубеж при помощи автоматов и гранатометов с поддержкой боевых машин десанта.
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