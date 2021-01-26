Российские военные десантировались вместе с бронетехникой

Источник материала: Sputnik Беларусь

Эффектное зрелище снято в Ивановской, Костромской и Ярославской областях, где проходят учения ВДВ. В них принимают участие свыше полутысячи человек и 12 единиц техники, сообщили в военном ведомстве.

Накануне гвардейцы отработали действия по проникновению и захвату условного аэродрома. Под куполами парашютов на землю спустилась и штатная бронетехника.

Маневры продолжаться и в ближайшие дни: подразделениям ВДВ поручена переброска на полигон. Добираться туда также предстоит и по земле, и по воздуху. А на месте занять оборону и защищать рубеж при помощи автоматов и гранатометов с поддержкой боевых машин десанта.