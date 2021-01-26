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Опять метель: в ГАИ назвали топ-5 самых опасных маневров водителей

26.01.2021 17:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Опять метель: в ГАИ назвали топ-5 самых опасных маневров водителей

В связи с сложной дорожной ситуацией старший инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ Минской области Ирина Сапунова дала ряд рекомендаций водителям, в том числе назвала самые опасные действия, от которых стоит отказаться, находясь за рулем в плохую погоду. 

© Sputnik / Егор Еремов
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В частности, по словам представителя ГАИ, речь идет о приемлемой скорости движения, безопасной дистанции до впереди едущего транспорта, соблюдении бокового интервала во время езды, отказе от резких торможений и обгонов.

"Вдвойне будьте внимательны при проезде мостов, путепроводов, на закруглениях автодорог, спусках и подъемах. В условиях плохой видимости, а также в темное время суток необходимо двигаться с минимальной скоростью в населенных пунктах. При подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам снизить скорость вплоть до остановки", ― продолжила давать советы представитель ГАИ.

Собеседница Sputnik также обратилась к пешеходам, которые, по данным статистики, часто сами становятся виновниками аварий на дорогах и провоцируют наезды.  Им рекомендовано переходить дорогу только в установленных местах, обозначать себя фликерами в темноте и всегда смотреть по сторонам.

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Теги: Минск
 
 
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