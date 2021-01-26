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Задержана жена владельца магазина национальной символики «Мой модны кут»

26.01.2021 17:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Минске задержана жена владельца магазина вещей с национальной символикой «Мой модны кут» Елена Есипёнок.

 

Задержана жена владельца магазина национальной символики «Мой модны кут»
Фото: yandex.by.

 

Как сообщил БелаПАН ее муж Валерий Есипёнок, сегодня, 26 января, около 15 часов в магазин пришли два сотрудника милиции и увезли Елену с собой, предположительно в Советское РУВД. Ее телефон отключен, предприниматель ищет адвоката для жены.

На вопрос, что стало основанием для задержания Елены, Валерий ответил: «Она была в магазине одна. Сказали, что надо проехать. Почему? За продажу незарегистрированной символики, которую вчера почти всю изъял ОБЭП».

По словам Есипёнка, 25 января в магазин с проверкой пришли представители главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Мингорисполкома и других ведомств. «МЧС дало нам сегодня поработать последний день — выявили какие-то недостатки и приостановили деятельность до их устранения», — отметил предприниматель.

Магазин «Мой модны кут» продает одежду, головные уборы, украшения, посуду, канцтовары, сувениры и многое другое в национальном стиле, с традиционными белорусскими принтами и надписями, в том числе с гербом «Погоня». Магазин зарегистрирован в Мингорисполкоме в 2013 году, располагается в торговом центре «Московско-Венский» на проспекте Независимости. С 2018 года работает также онлайн.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске задержана жена владельца магазина вещей с национальной символикой «Мой модны кут» Елена Есипёнок.  
 
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