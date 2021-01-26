«Если требуется платить за независимость страны такой ценой, то мы готовы». Федерация пятиборья - о переносе ЧМ

Источник материала: Tut.by

Белорусская федерация современного пятиборья прокомментировала решение Международного союза современного пятиборья (UIPM) о Минск лишили права проведения чемпионата мира по современному пятиборью">переносе чемпионата мира — 2021 из Минска в другой город.



Председатель федерации Михаил Прокопенко и лидер сборной Анастасия Прокопенко. Фото: НОК

«Мы надеемся, что отмена других крупных спортивных мероприятий, запланированных в Республике Беларусь в 2021 году, и нарушение основополагающих принципов олимпизма, указанных в Олимпийской хартии <…>, не станут носить системный характер, а останутся лишь плохим эпизодом в истории спорта, международных федераций по видам спорта и Международного олимпийского комитета.

Вместе с тем хотим отметить: если требуется платить за независимость страны такой ценой, то мы готовы», — говорится в заявлении.





Напомним, что ранее Белорусский фонд спортивной солидарности призывал UIPM не проводить чемпионат мира в Беларуси.

Это второе крупное международное соревнование, причиной переноса из Беларуси которого стала нестабильная ситуация в стране. 18 января стало известно, что Минск не примет чемпионат мира по хоккею.

Белорусскую федерацию современного пятиборья возглавляет Михаил Прокопенко. Еще в сентябре Белорусский фонд спортивной солидарности предлагал рассмотреть возможность введения против него визовых санкций за репрессии по отношению к спортсменам.

Лидером сборной Беларуси по современному пятиборью является Анастасия Прокопенко, неоднократно выступавшая на провластных митингах.