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Определены плюсы избыточного веса
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
В исследовании под названием “Изменение климата и здоровье: оценка, индикаторы, прогнозы” российские специалисты изучили влияние избыточного веса на организм человека. На протяжении 10 лет учёные собирали данные о влиянии жары на самочувствие людей. В своём докладе учёные сообщили, что высокая масса тела не повышает риск смерти людей в периоды аномальной жары. Кроме этого, именно достаточно большая жировая прослойка оказывает защитное действие от перегрева организма.
Свои выводы исследователи обосновывают на низких данных удельной теплопроводности жировых тканей, которые и становятся преградой на пути проникновения в организм тепла из окружающей среды. Именно по этой причине полные люди легче переносят жару, чем худые.
Однако так же стоит помнить, что избыточный вес часто является фактором риска развития некоторых заболеваний и осложнений в здоровье.
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Свои выводы исследователи обосновывают на низких данных удельной теплопроводности жировых тканей.
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