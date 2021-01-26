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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Определены плюсы избыточного веса Свои выводы исследователи обосновывают на низких данных удельной теплопроводности жировых тканей.

В исследовании под названием “Изменение климата и здоровье: оценка, индикаторы, прогнозы” российские специалисты изучили влияние избыточного веса на организм человека. На протяжении 10 лет учёные собирали данные о влиянии жары на самочувствие людей. В своём докладе учёные сообщили, что высокая масса тела не повышает риск смерти людей в периоды аномальной жары. Кроме этого, именно достаточно большая жировая прослойка оказывает защитное действие от перегрева организма.Свои выводы исследователи обосновывают на низких данных удельной теплопроводности жировых тканей, которые и становятся преградой на пути проникновения в организм тепла из окружающей среды. Именно по этой причине полные люди легче переносят жару, чем худые.Однако так же стоит помнить, что избыточный вес часто является фактором риска развития некоторых заболеваний и осложнений в здоровье.