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Дмитрий Болкунец

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Болкунец: «Москва больше не станет оказывать Лукашенко помощь» Cамые дальновидные чиновники начнут бежать с тонущего ржавого корыта «Лукашенко».

К слову, поддержка будет сокращаться.На Западе — ее нет. А в России из-за не выполненныхобещаний, данных в ходе переговоров с российским коллегойв Сочи, Москва больше не станет оказывать ему помощь.Поэтому, самые дальновидные чиновники начнут бежать с тонущего ржавого корыта «Лукашенко» прямо сейчас, чтобы не пойти на дно...