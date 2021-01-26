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Болкунец: «Москва больше не станет оказывать Лукашенко помощь»

26.01.2021 17:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Болкунец: «Москва больше не станет оказывать Лукашенко помощь»
Дмитрий Болкунец
Силовой блок и белорусская элита пристально наблюдают за тем, имеется ли у Лукашенко поддержка — пока она есть, он остается при власти.

К слову, поддержка будет сокращаться.

На Западе — ее нет. А в России из-за не выполненных Лукашенко обещаний, данных в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи, Москва больше не станет оказывать ему помощь.

Поэтому, самые дальновидные чиновники начнут бежать с тонущего ржавого корыта «Лукашенко» прямо сейчас, чтобы не пойти на дно...
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Cамые дальновидные чиновники начнут бежать с тонущего ржавого корыта «Лукашенко».
 
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