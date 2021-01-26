Источник материала: UDF

Сергей Балыкин. Фото из открытых источников

“Капитальная задача для всех присутствующих – внесите самые жесткие меры за нарушение законодательства по налогообложению. Внесите американские законы, которые действуют в Соединенных Штатах Америки. Давайте примем их. Никто критиковать не будет – оплот демократии. Там налогообложение регулируется жестко, и за неуплату налогов там бешеные сроки. А у нас целые отрасли уходят в тень, и мы на это спокойно смотрим”, – заявил он 21 января на совещании с руководством Совета Министров.

«Чтобы соблюсти одни нормы, нужно нарушить другие»

Налоговики – и прокуратура, и следствие, и суд

«Надо посмотреть на чиновников с «мохнатой лапой»

Налоги должны платить все. На равных условиях

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Балыкин: «Беларусь живет в условиях налоговой инквизиции» Любой налогоплательщик бесправен перед налоговыми органами.

потребовал ужесточить налоговое законодательство по американскому образцу.Возможно ли перенести американское законодательство в беларускую реальность и что из этого выйдет?попыталась разобраться вместе с председателем Ассоциации малого и среднего предпринимательства- Лукашенко неоднократно уже говорил о необходимости усиления ответственности за нарушение налогового законодательства, говорил неоднократно и именно в таком ключе – по образцу американского законодательства. Очевидно, ничего не меняется, раз руководителю снова и снова приходится повторять свои слова.Если уже брать американское законодательство за образец, то нужно брать полностью, в том числе и соблюдение прав налогоплательщика, необходимость доказывать факт нарушения в суде, неприкосновенность собственности, которую можно изъять только по решению суда. Кроме того, налоговое законодательство США намного более логично и понятно, чем беларуское законодательство.Наше налоговое законодательство за последние годы претерпело серьезные улучшения; но эти улучшения можно назвать серьезными только потому, что раньше ситуация была вообще критической и делала законную работу субъектов хозяйствования в Республике Беларусь невозможной. Иногда, чтобы соблюдать одни нормы налогового законодательства, приходилось нарушать другие. Сейчас с этим стало полегче, но все равно наше налоговое законодательство, на мой взгляд, далеко от совершенства.Коль скоро разговор зашел о серьезном ужесточении налогового законодательства, то для начала нужно сделать законодательство предсказуемым, стабильным и понятным. Например, в этом году изменения в Налоговый кодекс официально были опубликованы только 1 января, и в этот же день они вступили в силу. По сути налогоплательщику не дали никакой возможности заранее ознакомиться с новшествами, заранее получить разъяснения и спланировать свою деятельность: под бой курантов изменения вступают в силу, и что? Отрываться от салата оливье и красными глазами после бессонной ночи читать кодекс?Наше налоговое законодательство во многом порочно по своей сути. У нас до сих пор все необходимые расходы для деятельности субъектов хозяйствования нельзя включить в затраты для исчисления налога на прибыль; существуют нормы, существуют квоты: часть зарплаты ты можешь выплатить и включить ее в состав затрат, а часть зарплаты вынуждены уплачивать за счет чистой прибыли, предварительно уплатив 20% НДС, 18% налога на прибыль и прочие-прочие налоги. Существует нормирование расходов на маркетинг, на рекламу. Если взять все ограничения, содержащиеся в налоговом законодательстве, то в ряде случаев работать без нарушений просто невозможно.Я согласен, что ответственность за нарушение налогового законодательства нужно ужесточать (хотя ответственность по статье 243 УК и так достаточно жесткая – до 7 лет лишения свободы со штрафом). Но перед ужесточением само законодательство нужно сделать таким, чтобы его не нужно было нарушать в процессе нормальной хозяйственной деятельности.Опять-таки, давайте посмотрим на полномочия налоговых органов. В любой цивилизованной стране собственность, в том числе и денежные средства, могут изыматься на основании судебных постановлений. В Республике Беларусь собственность, в том числе денежные средства и прежде всего денежные средства, могут списывать со счетов по распоряжению налоговых органов. При проведении налоговой проверки и привлечении проверяемых к административной ответственности, административный процесс ведет руководитель той же самой структуры, которая проводит проверку. Получается, что лицо, заинтересованное в результатах проверки, само и принимает решение – привлекать проверяемого к ответственности или нет. Налоговики у нас – и прокуратура, и следствие, и суд.Это приводит к тому, что любой налогоплательщик всегда бесправен перед налоговыми органами: он вначале должен заплатить то, что ему насчитали, а уже потом – жаловаться и судиться. У меня есть личные примеры успешных обжалований результатов налоговых проверок и действий налоговых органов, и даже деньги возвращали. Но процесс обжалования и судов занимает месяцы и даже годы, причем все это время представители налоговых органов получают зарплату из бюджета, а предприниматель-налогоплательщик вынужден тратить свое время, свои деньги, и более того, он не может выполнять свое прямое дело – зарабатывать деньги. И уже спустя год предприятие с заблокированными счетами, со списанными средствами получает деньги из бюджета назад, но: потеряны рынки, потеряны возможности, утрачено доверие партнеров. И предприятие все равно идет на дно, даже если и доказало неправомерность действий налоговых органов. Мы живем в условиях налоговой инквизиции, не побоюсь такого слова.- Надо понимать, что рядовой налогоплательщик не совершает серьезных налоговых нарушений. Конечно, люди ошибаются (что не удивительно, учитывая налоговое законодательство), люди пытаются схитрить, что тоже вполне объяснимо. Но если говорить о серьезных налоговых нарушениях, налоговых преступлениях, когда счет идет на миллионы, то здесь нельзя обойтись без «мохнатой лапы» в органах государственного управления и контроля. Так может, перед тем как давить рядовых налогоплательщиков, надо сначала посмотреть на тех чиновников, которые имеют возможность использовать административный ресурс и на определенных условиях его предоставляют?- И раз речь зашла о том, что необходимо платить налоги, тогда налоги надо платить всем. У нас в стране очень много льготных категорий: и пресловутое сельское хозяйство, и свободные экономические зоны, и резиденты индустриального парка «Великий камень», резиденты Парка высоких технологий – все освобождены от налогов. Компании не платят НДС, налог на прибыль, платят в Фонд соцзащиты по минимальным ставкам. Может быть, им не стоило предоставлять льготы? Пусть все работают в равных условиях.Подоходный налог для работников резидентов ПВТ и Великого камня уравняли с остальными категориями, подняв до 13%. Но основные льготы-то остались: налог на прибыль они не платят, налог на добавленную стоимость не платят, в ФСЗН платят по минимальным ставкам.Вообще нужно устанавливать единые правила налогообложения. Единственное, что для субъектов малого и среднего предпринимательства можно сделать упрощенный порядок налогообложения, особенно упрощенный порядок учета.