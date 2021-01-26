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«Кто дал такое варварское распоряжение?» В минском дворе из-за прокладки теплотрассы вырубили десятки взрослых деревьев

26.01.2021 17:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вырубка деревьев во дворах многоэтажной застройки почти всегда больно бьет по местным жителям: кругом и так одни машины да бетонные столбики, глаз мало что радует. Поэтому когда возле домов №53/1 и №55 на улице Калиновского сегодня утром вырубили пару десятков взрослых деревьев, народ забурлил.

— Вырубка аллеи дубов и каштанов началась сегодня утром. Нет уже 20 деревьев, всего несколько осталось. Рабочие говорят: из-за строительства теплотрассы… Но у меня есть подозрения, что все это ради того, чтобы расширить автостоянку… — не скрывая своего негодования, написала в редакцию минчанка Ирина. — Кто дал такое варварское распоряжение? Ведь чтобы вырос один новый дуб, нужно 20 лет!

По ее словам, растения посадили сами жильцы много лет назад. Но теперь от них остались одни только пеньки.
«Кто дал такое варварское распоряжение?» В минском дворе из-за прокладки теплотрассы вырубили десятки взрослых деревьев
«Кто дал такое варварское распоряжение?» В минском дворе из-за прокладки теплотрассы вырубили десятки взрослых деревьев

В «Зеленстрое» Первомайского района нам ответили: деревья и правда спиливают из-за прокладки временной теплотрассы. Она нужна, чтобы ближайшие дома не остались без тепла и горячей воды, пока идет реконструкция основных теплосетей, проложенных вдоль Степянской водной системы.

— Специалисты работают аккуратно, смотрят, где действительно есть необходимость срезать дерево. Но стараются сохранить их по максимуму, — уверяет ведущий инженер по текущему содержанию Людмила Козлова. — Компенсационные посадки уже согласовываются. Конечно, на этом самом месте растения высадить не получится: там, где проходят подземные коммуникации, это делать запрещено. Когда люди самостоятельно озеленяли эти территории, они не знали о том, что под землей проходят инженерные сети.

 
 
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Вырубка деревьев во дворах многоэтажной застройки почти всегда больно бьет по местным жителям: кругом и так одни машины да бетонные столбики, глаз мало что радует....
 
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