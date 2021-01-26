Названы самые ценные бренды. Впервые за пятилетку лидером стала Apple

Источник материала: Onliner

Аналитики регулярно составляют рейтинги «самых дорогих» и «самых ценных компаний». Во втором случае речь идет не о рыночной стоимости или иных показателях финансовой успешности, а о комплексе факторов, влияющих на восприятие бренда аудиторией: потребителями и, вероятно, инвесторами.

При составлении рейтингов «самых ценных компаний» можно заметить, что оценка разнится, однако часто тенденция заметна одна: лидеры, как правило, совпадают.

Аналитики из Brand Finance опубликовали очередной рейтинг Global 500. Впервые за пять лет первое место в нем заняла Apple с показателем в $263,3 млрд, которая ранее потеряла лидерство. Второе место у Amazon, которая наступает на пятки с $254,1 млрд, третье место у Google ($191,2 млрд).

Также в первой десятке Microsoft ($140,4 млрд), Samsung ($102,6 млрд), Walmart ($93,1 млрд), Facebook ($81,4 млрд), ICBC ($72,7 млрд), Verizon ($68,8 млрд) и – достаточно неожиданно — китайская WeChat ($67,9 млрд).

Значительный рост в целом показали интернет-маркетплейсы, стриминговые сервисы и технологические компании. Также весьма прибавила Tesla, а вот крупные производители авто потеряли. Авиаперевозчики с трудом справляются с пандемией, из «топ-500» активно выпадает гостиничный бизнес. То же можно сказать об общепите и финансовых организациях.