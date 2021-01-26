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Названы самые ценные бренды. Впервые за пятилетку лидером стала Apple
Источник материала: Onliner
Аналитики регулярно составляют рейтинги «самых дорогих» и «самых ценных компаний». Во втором случае речь идет не о рыночной стоимости или иных показателях финансовой успешности, а о комплексе факторов, влияющих на восприятие бренда аудиторией: потребителями и, вероятно, инвесторами.
При составлении рейтингов «самых ценных компаний» можно заметить, что оценка разнится, однако часто тенденция заметна одна: лидеры, как правило, совпадают.
Аналитики из Brand Finance опубликовали
Также в первой десятке Microsoft ($140,4 млрд), Samsung ($102,6 млрд), Walmart ($93,1 млрд), Facebook ($81,4 млрд), ICBC ($72,7 млрд), Verizon ($68,8 млрд) и – достаточно неожиданно — китайская WeChat ($67,9 млрд).
Значительный рост в целом показали интернет-маркетплейсы, стриминговые сервисы и технологические компании. Также весьма прибавила Tesla, а вот крупные производители авто потеряли. Авиаперевозчики с трудом справляются с пандемией, из «топ-500» активно выпадает гостиничный бизнес. То же можно сказать об общепите и финансовых организациях.
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