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И что с такими делать? Водитель облил грязью встречный поток, наехав на отвал (видео)
Источник материала: Onliner
Всех раздражает, когда со встречной полосы из-под колес машины прилетает поток грязи, воды или снега? С точки зрения ПДД в действиях водителя сложно усмотреть нарушения: на разметку вроде бы не заезжает. Однако неприятностей доставляет немало, если не назвать его действия опасными.
Сегодня на западе страны выпало много снега. Тут же в сети появилось видеосвидетельство запуска грязевого фонтана на встречную полосу. Исполнителем выступил водитель маршрутки из Бреста. Проезжая по мосту, он залил потоком из отвала, оставленного посередине проезжей части, не одну машину.
— Неизвестно, сколько он так ехал по отвалу из снега и грязи и специально поливал встречный поток, — прокомментировал автор записи. — Надеюсь, что возмездие не заставит долго ждать.
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Всех раздражает, когда со встречной полосы из-под колес машины прилетает поток грязи, воды или снега? С точки зрения ПДД в действиях водителя сложно усмотреть...
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