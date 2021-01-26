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И что с такими делать? Водитель облил грязью встречный поток, наехав на отвал (видео)

26.01.2021 17:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Всех раздражает, когда со встречной полосы из-под колес машины прилетает поток грязи, воды или снега? С точки зрения ПДД в действиях водителя сложно усмотреть нарушения: на разметку вроде бы не заезжает. Однако неприятностей доставляет немало, если не назвать его действия опасными.

Сегодня на западе страны выпало много снега. Тут же в сети появилось видеосвидетельство запуска грязевого фонтана на встречную полосу. Исполнителем выступил водитель маршрутки из Бреста. Проезжая по мосту, он залил потоком из отвала, оставленного посередине проезжей части, не одну машину.

Неизвестно, сколько он так ехал по отвалу из снега и грязи и специально поливал встречный поток, — прокомментировал автор записи. — Надеюсь, что возмездие не заставит долго ждать.

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Теги: Брест
 
 
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