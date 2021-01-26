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Oops! Криптовалютные фермы оставили без электричества миллионы иранцев

26.01.2021 18:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Криптовалютные фермы оставили без света миллионы людей в Иране

Власти Ирана обвинили криптовалютные фермы в массовом отключении электроэнергии в стране. Об этом сообщает Business Insider во вторник, 26 января.

Без света неоднократно оставались большая часть столицы Тегерана и других крупных городов, включая Мешхед, Тебриз и Урмию.

После повторного ввода санкций США против Ирана криптовалюта стала способом обхода санкций, что привело к резкому росту популярности биткоина. В связи с этим появились тысячи незаконных криптовалютных ферм, некоторые из которых расположены в школах и мечетях.

Еще одной причиной стала дешевая электроэнергия Ирана, которая стоит 4 цента за кВт/ч по сравнению со средним показателем в 13 центов в США. Иран входит в десятку стран с наибольшим потреблением электроэнергии криптовалютными фермами - 450 мегаватт в сутки.

Правительство обвиняет производителей криптовалюты, особенно биткоина, в перегрузке электросетей и отключении электричества по всей стране. При этом властям отвечают, что виновны десятилетия бесхозяйственности с энергоснабжением.

Ранее власти закрыли 1600 центров, в том числе те, которым было разрешено работать впервые. Государственная электроэнергетическая компания Tavanir закрыла крупную ирано-китайскую биткойн-ферму из-за отключения электроэнергии.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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