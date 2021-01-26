Oops! Криптовалютные фермы оставили без электричества миллионы иранцев

Власти Ирана обвинили криптовалютные фермы в массовом отключении электроэнергии в стране. Об этом сообщает Business Insider во вторник, 26 января.





Без света неоднократно оставались большая часть столицы Тегерана и других крупных городов, включая Мешхед, Тебриз и Урмию.





После повторного ввода санкций США против Ирана крипто валюта стала способом обхода санкций, что привело к резкому росту популярности биткоина. В связи с этим появились тысячи незаконных криптовалютных ферм, некоторые из которых расположены в школах и мечетях.





Еще одной причиной стала дешевая электроэнергия Ирана, которая стоит 4 цента за кВт/ч по сравнению со средним показателем в 13 центов в США. Иран входит в десятку стран с наибольшим потреблением электроэнергии криптовалютными фермами - 450 мегаватт в сутки.





Правительство обвиняет производителей криптовалюты, особенно биткоина, в перегрузке электросетей и отключении электричества по всей стране. При этом властям отвечают, что виновны десятилетия бесхозяйственности с энергоснабжением.





Ранее власти закрыли 1600 центров, в том числе те, которым было разрешено работать впервые. Государственная электроэнергетическая компания Tavanir закрыла крупную ирано-китайскую биткойн-ферму из-за отключения электроэнергии.