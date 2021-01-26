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«Расклейщик «опповских» листовок». МВД сообщило о задержании активиста «Европейской Беларуси» Максима Винярского

26.01.2021 18:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По уголовному делу о массовых беспорядках в Минске задержан известный активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский, сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу МВД.

 

«Расклейщик «опповских» листовок». МВД сообщило о задержании активиста «Европейской Беларуси» Максима Винярского
Максим Винярский. Фото: ihwc2015.euroradio.fm.

 

«Мужчина прослыл как агитатор «партии», призывающий вступать в ее ряды. Он же — расклейщик «опповских» листовок и постоянный участник протестов», — говорится в сообщении (здесь и далее стилистика сохранена).

«Оперативники ГУБОПиК МВД выяснили, что осенью прошлого года Винярский призывал людей выходить на митинги с бчб-символикой и оказывать активное сопротивление милиции, — утверждается в релизе. — После того как многие организаторы массовых беспорядков оказались в местах не столь отдаленных, в том числе и его дама сердца — 33-летняя администратор деструктивных телеграм-каналов, смелость «змагара» притупилась».

Винярский «стал скрываться от правоохранительных органов и вплоть до задержания стал затворником — из дома не выходил, продукты приносили родственники».

Во время обыска в квартире задержанного «изъяли компьютерную технику, телефоны, бчб-символику, наклейки и болоны с аэрозольной краской» (орфография сохранена).

 
Теги: Минск
 
 
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По уголовному делу о массовых беспорядках в Минске задержан известный активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский, сообщает БелаПАН со...
 
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