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Дизайнер, которая покинула страну из соображений безопасности, выпустила новую мини-коллекцию

26.01.2021 18:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ольга Кардаш — одна из ярких фигур на модном олимпе страны: ее байки с вышитыми аистами встречались в гардеробе всего столичного бомонда, а вещи из новых коллекций разлетались как горячие пирожки. Но в августе 2020 года о дальнейшем развитии бренда в Беларуси пришлось забыть: Ольга спешно покинула страну, по ее словам — из соображений безопасности. Здесь дизайнер оставила шоу-рум и наработанную клиентскую базу.

Те самые аисты, с которыми сегодня ассоциируется бренд

Летом 2020-го Ольга развернула инициативу, которая, по ее словам, должна была быть направлена на помощь бастующим заводчанам. Она создала коллекцию маек с логотипами крупных белорусских предприятий, рабочие которых находились в стачке или планировали к ней присоединиться.

— Половина средств, полученных от продажи вещей, будет перечислена бастующим, — комментировала дизайнер.

Акция имела успех: за первую ночь после анонса Ольга получила около сотни заказов (подробно об этой инициативе мы писали здесь). Но продлилась недолго: буквально через пару дней ее пришлось свернуть, а самой Кардаш — уехать за границу.

Сегодня дизайнер временно живет в Варшаве. Находясь вдали от родины, Ольга разработала лимитированную коллекцию баек: «Этот дроп посвящается всем белорусам, которые каждый день жертвуют собой ради жизни в свободной и счастливой Беларуси», — пишет она в инстаграме.

Байки представлены в двух цветах: черном и молочном. Доставить такую обещают за два дня.

 
 
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Ольга Кардаш - одна из ярких фигур на модном олимпе страны: ее байки с вышитыми аистами встречались в гардеробе всего столичного бомонда, а вещи из новых коллекций...
 
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