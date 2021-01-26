Топ-менеджер: «Нам говорят, что у нас экономика улучшилась. А вы посмотрите на свою зарплату!»

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Простой способ, как проверить факты, которые вливают в уши госСМИ.





Иллюстративное фото, TUT.BY

Управляющий компании-резидента ПВТ «Appservice» Валерий Семилетов дал рекомендации о том, как не растеряться в современном информационном пространстве.

— Сегодня сложно верифицировать все факты, большинство вещей невозможно проверить. Человеку, который не имеет доступ к инсайдам, я бы дал рекомендацию мыслить с точки зрения обычного гражданина, — посоветовал специалист на Примусе .

— Нам говорят, что у нас медицина прекрасная, а вот вы, когда в больницу приходите, можете подтвердить, что она прекрасная? Не смущают огромные очереди, нехватка оборудования, отсутствие ремонтов?

Нам говорят, что у нас увеличилась продолжительность жизни. А посмотрите в своем круге родных и близких, что случилось за последние год-два.

Нам говорят, что у нас экономика улучшилась. А посмотрите на свою потребительскую корзину, на свою заработную плату! Можете ли вы съездить раз в год с семьей за границу в отпуск? Сколько лет вам нужно, чтобы заработать на квартиру? Не стоит ли перед вами выбор: куртка или сапоги на зиму?

Такие простые рассуждения, по мнению менеджера, намного четче помогут расставить акценты и увидеть ответ на вопрос, стало лучше или хуже.

— А дальше уже можно посмотреть на причины. Это только у меня так получается или у всех окружающих ответы в основном совпадают? — предлагает эксперт.