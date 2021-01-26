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Координатор «Европейской Беларуси» Максим Винярский задержан по делу о «массовых беспорядках»

26.01.2021 18:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Координатор «Европейской Беларуси» Максим Винярский задержан по делу о «массовых беспорядках»

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  • 26.01.2021, 18:05
Координатор «Европейской Беларуси» Максим Винярский задержан по делу о «массовых беспорядках»
Максим Винярский
Фото: "Новы Час"

В его квартире прошел обыск.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский задержан ГУБОПиК по уголовному делу о «массовых беспорядках» (ст. 293 УК).

В ходе обыска в квартире была изъята компьютерная техника, телефоны, бчб-символика, наклейки и баллончики с краской.

Напомним, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский был задержан 22 января.

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