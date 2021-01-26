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Перестарались

26.01.2021 18:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Перестарались

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  • 26.01.2021, 17:46
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Перестарались
Фото: Getty Images

Чемпионат у Беларуси забрали Лукашенко, Басков и сами же перестаравшиеся пропагандисты.

Рейтинг у Лукашенко катастрофически низок, поэтому его окружение и вся пропагандистская машина постарались выжать максимум из визита Рене Фазеля. Перестарались.

Нужно отдать должное команде Лукашенко, которая занимается пиаром и коммуникацией, за произошедшую отмену хоккейного чемпионата. Дело в том, что фотографии радостного Фазеля, обнимающегося с Лукашенко и с Басковым, стали своеобразной последней каплей для мира бизнеса и политики.

Фазель наверняка не слукавил, оправдываясь в своем интервью западному изданию по итогам поездки в Минск, что его подставили, и что подобные фотографии вообще не должны были быть опубликованы.

До этого затягивание времени Фазелем по белорусскому вопросу шло довольно успешно. Совет Международной федерации хоккея наверняка бы продолжал бесконечные "консультации и изучение ситуации", но был вынужден пойти на попятную после того, как спрыгнули основные компании-спонсоры чемпионата. Для них дружеские объятия Фазеля с Лукашенко, а более того – и с Басковым после всей дикой и резонансной истории, связанной с гибелью Романа Бондаренко, стали серьезным перебором.

Если бы в окружении Лукашенко были думающие специалисты по пиару и коммуникации, то они не допустили бы утечку этих фотографий, чтобы минимизировать шансы отмены чемпионата. Без этих фотографий достучаться до компаний-спонсоров и национальных хоккейных федераций белорусской и международной общественности было бы сложнее.

Дело в том, что никакой особой долгосрочной стратегии коммуникации у Лукашенко и не осталось. Поскольку актуальный рейтинг у него катастрофически низок, то его окружение и вся пропагандистская машина стремятся выжать максимум из того, что есть, "здесь и сейчас". Один из ключевых приемов пропаганды – это создать красивую картинку, какие дружеские отношения есть у Лукашенко со всякими заезжими правителями, бизнесменами и международными чиновниками. Потому из поездки Фазеля выжимали все, что могли, и перестарались.

Теперь, когда чемпионат из Беларуси перенесли, пропаганде не остается ничего как с пеной у рта доказывать, какая плохая Тихановская и какие коварные европейцы. Основной посыл – отменой чемпионата Тихановская и все несогласные нанесли удар по белорусскому бизнесу, по спортивным фанатам и по детям. Лишенные спортивного праздника детишки так страдают от предательства Тихановской! Воистину, вот так забрать радость у бедных детей способно лишь чудовище.

Похоже, что пропагандисты в самом деле верят, что вопрос решился по звонку Тихановской – им невдомек, что в правовых демократических странах есть такие вещи, как репутация компании и общественное мнение. Чемпионат у Беларуси забрали Лукашенко, Басков и сами же перестаравшиеся пропагандисты.

Оказывается также (гениальная конспирология от телеканала ОНТ!), что заместитель Фазеля финн Калерво Куммола затаил зависть к чемпионату в Беларуси еще в 2017 году, когда Минск и Рига, а не Хельсинки, удостоились права принимать соревнование.

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Теги: Минск
 
 
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