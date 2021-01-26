Обзор новостей от спасателей

Источник материала: БT

Помощь на дороге

В Столбцовском районе бойцы МЧС спасли водителя и пассажира после ДТП. Авария произошла накануне недалеко от райцентра. Там столкнулись легковой "пежо" и грузовой автомобиль. Требовалась помощь в деблокировке пострадавших. Спасатели освободили водителя и пассажира "пежо". Их с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Шофер грузового автомобиля не пострадал.

Пожар в общежитии

Благодаря противопожарной сигнализации удалось спасти жильцов общежития в Верхнедвинске. Так, в центр оперативного управления поступило сообщение о сработке сигнализации. По прибытии к месту из окна третьего этажа здания шел дым. В ходе разведки было установлено, что пожар начался на электроплитке в жилой комнате, где проживал пенсионер, инвалид III группы с нарушением слуха. В бессознательном состоянии его вынесли на свежий воздух и передали медикам. Бригадой скорой помощи с ожогами 9 % тела мужчину госпитализировали. Также были эвакуированы 15 человек. В результате пожара в комнате повреждена плитка, закопчены стены, потолок. Причина ЧП устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

Опасный лед

В Бресте на реке Мухавец под лед провалилась девушка. На помощь пришли спасатели. Сообщение в МЧС о том, что тонет человек, поступило около 8 утра. До прибытия спасателей девушке помог выбраться из полыньи работник ОСВОДа. Как выяснилось, 21-летняя брестчанка, прогуливаясь по берегу реки, решила ее перейти. На расстоянии 30 метров от берега она провалилась под лед. Ее осмотрели медики и с предварительным диагнозом "общее переохлаждение" госпитализировали.

Спасли на пожаре

В Волковыске бойцы МЧС спасли из горящей квартиры 49-летнего мужчину. В МЧС позвонила местная жительница и сообщила о пожаре по улице Котовского. Черный дым выбивался из окна, от высокой температуры треснули стекла. Бойцы МЧС незамедлительно приступили к поиску в жилище людей. На полу в коридоре нашли хозяина. Он был в бессознательном состоянии. Спасенный госпитализирован с диагнозом "термический ожог 15% тела". Огнем уничтожено имущество на кухне, закопчены стены в квартире. Предположительно возгорание произошло из-за нарушения правил эксплуатации газовой плиты.

Опасная беспечность

Еще один инцидент в Волковыске. В центральную районную больницу с ожогами поступила жительница райцентра. Пострадавшая пояснила, что дома при розжиге дров в печи использовала большое количество бумаги. После этого огонь вырвался наружу и женщина получила ожоги. Пожара не произошло, подразделения МЧС не привлекались. Тем не менее спасатели напоминают о правилах пользования печью.

А следующая история о бесхозяйственности. На территории заброшенного цеха в Минске вспыхнул пожар. Как установили прибывшие пожарные, горел мусор на участке по сборке генераторов и тросов в здании механического цеха на площади 1,5 кв.м. Помещение не эксплуатируется с 2015 года. Пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Спасатели ликвидировали возгорание. Предполагаемая причина - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.