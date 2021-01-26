ГАИ работает в усиленном режиме. В Гродно за сутки зарегистрировано 24 ДТП

Источник материала: БT



Сложная дорожная обстановка из-за снегопада и в Гродно - на территорию региона пришел циклон "Ларс". За минувшие сутки зарегистрировано 24 ДТП. Сейчас ГАИ работает в усиленном режиме. Инспекторы готовы помочь водителям, оказавшимся в непростой ситуации. Также дорожная милиция сопровождает колонны уборочных машин.





В Гродно задействованы около 50 единиц техники, около 160 дворников. Заблаговременно проводилась обработка дорог, а ночью, когда интенсивность движения снизилась, было сформировано 6 колонн уборочной техники, которые в сопровождении ГАИ работали на улицах города. Судя по всему, снегопад в городе продолжается, и водителей просят по возможности отказаться от поездок, а также не парковать свои машины вдоль дорог, чтобы не мешать их расчистке.







Оранжевый уровень опасности по стране синоптики объявили и на завтра. Мокрый снег, метель и сильный ветер. Местами на дорогах возможна гололедица. Ситуация на трассах непростая, автомобилистам необходимо быть предельно внимательными и учитывать погодные условия. Не забывать о безопасности стоит и пешеходам: в условиях пониженной видимости и скользкой дороги машине необходимо больше времени, чтобы затормозить.