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ГАИ работает в усиленном режиме. В Гродно за сутки зарегистрировано 24 ДТП

26.01.2021 18:43 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Сложная дорожная обстановка из-за снегопада и в Гродно - на территорию региона пришел циклон "Ларс". За минувшие сутки зарегистрировано 24 ДТП. Сейчас ГАИ работает в усиленном режиме. Инспекторы готовы помочь водителям, оказавшимся в непростой ситуации. Также дорожная милиция сопровождает колонны уборочных машин.

В Гродно задействованы около 50 единиц техники, около 160 дворников. Заблаговременно проводилась обработка дорог, а ночью, когда интенсивность движения снизилась, было сформировано 6 колонн уборочной техники, которые в сопровождении ГАИ работали на улицах города. Судя по всему, снегопад в городе продолжается, и водителей просят по возможности отказаться от поездок, а также не парковать свои машины вдоль дорог, чтобы не мешать их расчистке.

Оранжевый уровень опасности по стране синоптики объявили и на завтра. Мокрый снег, метель и сильный ветер. Местами на дорогах возможна гололедица. Ситуация на трассах непростая, автомобилистам необходимо быть предельно внимательными и учитывать погодные условия. Не забывать о безопасности стоит и пешеходам: в условиях пониженной видимости и скользкой дороги машине необходимо больше времени, чтобы затормозить.
 
Теги: Гродно
 
 
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Сложная дорожная обстановка из-за снегопада и в Гродно - на территорию региона пришел циклон "Ларс". За минувшие сутки зарегистрировано 24 ДТП. Сейчас ГАИ работает в...
 
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