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Страшная авария вблизи города Иваново унесла жизни двоих человек
Источник материала: БT
Сегодня около 7 утра на трассе Гомель - Кобрин лоб в лоб столкнулись Audi и МАЗ. По данным МВД, 28-летняя водитель не справилась с управлением, выехала на встречную полосу прямо под колеса грузовика. Спровоцировать ДТП могли сложные погодные условия, однако точно это выяснят эксперты. Женщина и ее 26-летний пассажир погибли. На месте инцидента работали сотрудники ГАИ, МЧС и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
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Сегодня около 7 утра на трассе Гомель - Кобрин лоб в лоб столкнулись Audi и МАЗ. По данным МВД, 28-летняя водитель не справилась с управлением, выехала на встречную...
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