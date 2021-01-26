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Страшная авария вблизи города Иваново унесла жизни двоих человек

26.01.2021 18:43 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня около 7 утра на трассе Гомель - Кобрин лоб в лоб столкнулись Audi и МАЗ. По данным МВД, 28-летняя водитель не справилась с управлением, выехала на встречную полосу прямо под колеса грузовика. Спровоцировать ДТП могли сложные погодные условия, однако точно это выяснят эксперты. Женщина и ее 26-летний пассажир погибли. На месте инцидента работали сотрудники ГАИ, МЧС и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

 
Теги: Гомель
 
 
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Сегодня около 7 утра на трассе Гомель - Кобрин лоб в лоб столкнулись Audi и МАЗ. По данным МВД, 28-летняя водитель не справилась с управлением, выехала на встречную...
 
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