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Художник Никанор Казимирович. Лики революции.
Источник материала: Партизан
Художник Никанор Казимирович пишет портреты арестованных протестующих. «Я буду говорить во тьму».
лица
я буду говорить во тьму
в густую внемлющую тьму
наперекор всему
и пусть мне надо одному
войти и говорить во тьму
(с)
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Художник Никанор Казимирович пишет портреты арестованных протестующих. «Я буду говорить во тьму».
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