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"История про боль": сын Ефремова впервые рассказал о письмах отца из колонии

26.01.2021 19:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
История про боль: сын Ефремова впервые рассказал о переписке с отцом в колонии

Откровения актера прозвучали в интервью на youtube-канале Ксении Собчак. В частности, Ефремов-младший высказался об отношении к отцу и встречах с ним во время судебного процесса.

"В той ситуации мне главное было любить его несмотря ни на что, как бы мне или ему не было тяжело. Любить ― это не значит оправдывать или не оправдывать, просто энергетически ― если я нужен, я рядом", — рассказал Никита. 

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Сын приезжал к отцу еще до его отправки в СИЗО, "просто с ним сидел, даже не очень понимал, что он говорит, а он говорил, говорил, я просто был как бы рядом", вспомнил Ефремов-младший.

По мнению Никиты, все произошедшее с его отцом "возможно, только сейчас где-то у него начинает оседать — как будто хлопок, как в Бейруте, когда был взрыв, и вот оседает эта пыль", отметил актер.

"Для меня это все равно история про боль. И про то, что с этой болью все равно он остался внутри себя один… И я понимаю, что при определенном раскладе в моей жизни могло бы произойти такое же. И у любого человека, который выпивает и садится за руль… Это же неуправляемость", ― рассказал Ефремов.

На данный момент, по словам актера, они с отцом постоянно общаются в переписке.

"Он у меня просил узнать, как дела у Анны-Марии, как там Коля (сводные брат и сестра Никиты), я делился с ним своими, еще делился с ним подробностями того, какая у меня работа предстоит, он тоже радовался, я ему писал, как прошел день рождения у бабушки, и она передавала, что она его очень любит", ― сказал актер. 

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После того, как Михаила Ефремова в декабре перевели в колонию, "оттуда он написал, что все в порядке, он такой человек", рассказал его сын.

"Конечно, у меня есть такая надежда, что это полностью поменяет, что он придет к чему-то, но может же быть и наоборот. Если я буду чего-то слишком сильно ждать, это превратится в ожидание, и где больше ожиданий, там больше разочарований. Я не хочу", ― отметил Ефремов-младший.

Сын надеется, что Михаил Ефремов выдержит срок в колонии, "возможно, это даст посмотреть на ценности, которые есть в жизни, другими глазами, с утра проснуться и быть счастливым от того, что ты проснулся и от того, что ты живой", сказал актер.

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