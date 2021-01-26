Кадровый вторник. Лукашенко зажимает гайки

Напутствия, прозвучавшие из уст Александра Лукашенко при назначении новых руководителей 26 января, были весьма красноречивы. Очевидно, что при помощи новых кадров он рассчитывает ужесточить государственную политику в разных сферах, окончательно раздавить политический протест.





«Знайте, что времена непростые. Шатать и раскачивать нас будут. Вы это видите уже по России», — сказал Лукашенко, напутствуя Александра Вольфовича, назначенного 26 января государственным секретарем Совета безопасности. И подчеркнул, что власти должны научиться противостоять «внутренним и внешним противникам в это тяжелое время».

Чувство тревоги явно не покидает вождя белорусского политического режима. Мощные протесты прошлого года заставили Лукашенко еще более трепетно относиться к вопросам контроля над обществом. Проще говоря, взят курс на дальнейший зажим гаек.

Напутствие: не щадить никого

Лейтмотив напутствий Лукашенко новым назначенцам — это «борьба с внутренними протестами», отметил в комментарии для Naviny.by эксперт аналитического центра «Стратегия» (Минск) Валерий Карбалевич. Даже новому руководителю «Гродно Азота» Лукашенко ставил прежде всего не производственные, а политические задачи, ориентировал на борьбу с крамолой, подчеркнул аналитик.

Действительно, согласовывая назначение Игоря Ляшенко генеральным директором «Гродно Азота», где в августе были сильные волнения с политическими требованиями, активно действовал стачком, Лукашенко подчеркнул: «Мы много говорили о том, что никаких шатаний на этом предприятии быть не может, потому что не дай бог что случится — зараза накроет весь Гродно. Поэтому там должна быть жесточайшая дисциплина <…> Откровенно скажу: щадить и жалеть кого-то за нарушение дисциплины там не позволено».

Показательно и то, как Лукашенко наставлял вновь назначенного председателя Комитета госконтроля Василия Герасимова: «У нас вся законодательная база создана для того, чтобы пресекать всякие попытки дестабилизации обстановки в стране. И что касается Комитета госконтроля, то это прежде всего финансирование из-за рубежа».

И только во вторую очередь Лукашенко упомянул о классических, как он выразился, задачах КГК в плане контроля над расходованием бюджетных средств и в сфере распоряжения госсобственностью.

«Заблудших» будут наставлять на путь истинный

Юрию Шулейко, который назначен председателем Брестского облисполкома, Лукашенко сказал, что в скором времени сам намерен приехать в этот областной центр: «…Доло́жите мне о болевых точках Брестчины и особенно Бреста с учетом событий прошлого года».

Прозвучало также: «Брест и Брестская область — регион хороший, люди там нормальные. Я там служил, знаю этих людей. Но есть заблудшие, с ними надо работать».

Заметьте: уже не первый раз Лукашенко называет заблудшими несогласных с его политикой, требующих его ухода и новых выборов. В частности, 5 января на «Горизонте» он говорил: «Если кто-то заблудший был, я тоже хочу, чтобы они услышали: другого куска земли у нас не будет». А в октябре прозвучало: «Наверное, есть же немало заблудших студентов. Есть, у которых мозги на место уже не поставишь. Но это единицы».

«Заблудшие» — тоже показательное словечко. Таким образом вождь режима де-факто отказывает несогласным в праве на свою позицию, на выбор другого руководителя страны. Ишь чего захотели!

Заблудшие — то есть априори неправые. Их нужно возвращать на путь истинный. Им следует вправлять мозги . Большие надежды в этом плане Лукашенко, судя по всему, возлагает на подчиненные государству СМИ. Согласовывая 26 января назначение Кирилла Казакова генеральным директором ЗАО «Столичное телевидение», Лукашенко отметил, что на телеканале СТВ появилось много новых лиц, «толковых и патриотичных».

СТВ в последние месяцы отметился беспощадным пропагандистским мочиловом тех, кого вождь называет «протестунами». Именно на этом телеканале раскрутился на изобличении врагов вождя (и недавно получил от него медаль «За отвагу») такой специфический кадр, как Григорий Азаренок.

Впрочем, промывка мозгов, пожалуй, мало кого берет из числа убежденных противников нынешнего режима. Что ж, тогда идет в ход безотказное средство: по неправильным мозгам просто лупят омоновской дубинкой . Принцип прост: если не любят, так пусть хоть боятся.

Бояться должны все

Борьбу с протестными настроениями, проведение политики репрессий Лукашенко сделал главной задачей государственного аппарата. В эти дни мы видим, как власти методично занимаются насаждением тотального страха.

Реальными сроками лишения свободы наказывают за давние действия вроде разрисовки заградительных щитов еще на сентябрьской уличной акции. «До революции» за такое дали бы максимум 15 суток, теперь молодым людям лепят по полтора-два года колонии.

Раскручиваются уголовные дела против журналистов и других деятелей медиасферы, судят блогеров. Каждый день политизированная публика узнает о новых обысках и арестах (кто бы мог подумать, что и на этих наедут?) и гадает, кто станет следующей жертвой. Бояться должны все.

Нового председателя КГК Лукашенко ориентировал в числе прочего на отслеживание деятельности «разного рода так называемых коммерческих структур и предприятий, отдельных дельцов». Показательно, что коммерческие структуры в этой речи — «так называемые».

После бурных событий прошлого года Лукашенко стал еще недоверчивее относиться к частному бизнесу, подозревая его в сочувствии протестам и видя в нем питательную среду для недовольства режимом. Он даже называл эти протесты попыткой мелкобуржуазной революции. А коль так, то логично этих буржуев прижать к ногтю. Будет хуже экономике? Да ладно, на зарплаты и премии ОМОНу и прочим передовикам контрреволюции пока хватит.

Лукашенко сделал вывод, что политика репрессий, закручивания гаек дала эффект, и будет продолжать эту линию, прогнозирует Карбалевич. «Он считает, что гайки лучше докрутить, чем недокрутить», — говорит собеседник Naviny.by.

Многое покажет уже близкая весна

Стоит добавить, что российские протесты , вызванные арестом Алексея Навального, дают Лукашенко дополнительные козыри, аргументы в пользу своей жесткой линии. Прежде Кремль поучал белорусского партнера: мол, особо не жести, подумай про какой-то пряник недовольным типа общественного диалога, новой конституции .

Теперь Лукашенко может сказать в ответ: ну вот вы там у себя приняли в прошлом году новую конституцию — и что, разве помогло, разве уберегло от бунта? Короче, не учите жить, а лучше помогите материально. Да перенимайте мой передовой опыт удушения мятежа .

Вместе с тем экономические трудности , вероятно, будут подталкивать белорусский режим к некоторому маневрированию в отношениях с Западом, чтобы тот ослабил санкции , не перекрывал наглухо каналы финансирования. В русле этой игры не исключено, что кое-кого из политзаключенных выпустят из-за решетки.

Однако настоящей либерализации ожидать было бы наивно. Протесты после выборов 2020 года, судя по всему, нанесли Лукашенко сильнейшую психологическую травму. Теперь до конца своего правления он будет стремиться держать страну подмороженной.

Но страна сильно изменилась за прошлый год. «Заблудших» стало очень много. Не факт, что их настрой на перемены удастся перемолоть. Многое покажет уже близкая весна.