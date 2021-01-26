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Отказавшийся собирать подписи за Лукашенко экс-директор завода получил 4,5 года тюрьмы по обвинению в получении взятки

26.01.2021 19:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Бывший директор комбикормового завода в поселке Россь Волковысского района Гродненской области Георгий Дедюшко получил 4,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима за взятку в крупном размере (20,1 тыс. рублей). Приговор оглашен 25 января в суде Волковысского района.

 

Отказавшийся собирать подписи за Лукашенко экс-директор завода получил 4,5 года тюрьмы по обвинению в получении взятки
Георгий Дедюшко. Фото: из семейного архива.

 

Как сообщили БелаПАН в суде, Дедюшко должен также заплатить штраф в размере 8,7 тыс. рублей (300 базовых величин). Бывшему директору запрещено занимать определенные должности в течение двух с половиной лет.

52-летнего Дедюшко обвинили в получении взяток от партнеров из организации «Зерновые традиции» за обеспечение своевременной отгрузки кормов в необходимом количестве.

Дедюшко себя виновным не признал.

Его жена Майя Дедюшко ранее заявила, что дело мужа может быть связано с политической позицией мужа: он не заставлял своих сотрудников оставлять подписи за выдвижение Александра Лукашенко кандидатом в президенты. Вместе с женой директор участвовал в предвыборных митингах Светланы Тихановской и мирных акциях протеста.

В семье Дедюшко шесть детей, из них четверо несовершеннолетних, младшему один год. Семья живет на детское пособие.

 
 
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Бывший директор комбикормового завода в поселке Россь Волковысского района Гродненской области Георгий Дедюшко получил 4,5 года лишения свободы в колонии...
 
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