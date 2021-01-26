|
«Можем остаться без пенсий, пособий». Работников просят подписать письмо профсоюзов по санкциям
Источник материала: Tut.by
Работники организаций и предприятий сообщают, что их «настоятельно просят» подписать открытое письмо Федерации профсоюзов, которое адресовано Международной организации труда. В нем говорится про возможные последствия от экономических санкций в отношении Беларуси, а также про «абсолютно незаконное давление» на нашу страну. Напомним, ЕС ввел ряд экономических санкций против отдельных белорусских предприятий.
Работники: «Подписывать не заставляли, но директор повторила, что хорошо живем»
Сегодня в течение дня работники разных организаций и предприятий сообщают, что им предлагают поставить подпись под письмом Федерации профсоюзов.
«Сегодня прошло срочное совещание, на котором директор озвучила письмо профсоюзов, адресованное европейским странам: против отмены «непродуманных» санкций в отношении предприятий Республики Беларусь, — сообщили в одной из школ Пуховичского района. — Подписывать никого не заставляли, но директор неоднократно повторила, что мы сейчас хорошо живем, а будем жить без зарплат и пенсий. Письмо с подписями прямо сегодня должно быть отправлено дальше».
Еще в одной из школ рассказали, что руководство не только предложило подписаться под открытым письмом, но и разместить новость на сайте, что учреждение поддерживает инициативу профсоюзов. «Но работница, которая отвечает за сайт, отказалась это делать, — рассказала одна из сотрудниц школы. — А само письмо оставили на вахте, в нем 5 подписей было днем».
В одной из поликлиник рассказали, что «медицинский профсоюз обязует подписать открытое письмо».
«Выходит, мы должны остаться без работы, без зарплаты». Что написано в письме профсоюзов
Профсоюзы
«Европейским союзом необоснованно, без каких-либо подтверждений, введены санкции в отношении предприятий нашей страны. Затронуты интересы десятков тысяч людей, в первую очередь рабочих, — говорится в открытом письме Федерации профсоюзов. — Введение экономических санкций в отношении белорусских предприятий не является выражением требований трудящихся».
Официальные профсоюзы также затрагивают в письме вопросы оплаты труда.
«Европейские политики, видимо, считают, что они имеют право ограничивать и ущемлять права работников других стран. Выходит, мы должны остаться без работы, без заработной платы. Как в таком случае нам содержать свои семьи, учить детей? Кроме того, санкции направлены на сокращение поступлений в бюджет. В итоге мы можем остаться без пенсий, пособий, образования и здравоохранения, которые в нашей стране финансируются из бюджета».
В федерации считают, что европейские страны, «применив экономические санкции, фактически занялись экономическим шантажом и нарушили основы международного права».
Ранее в федерации
Уточним, что в Беларуси организации и без санкций не первый год активнее увольняют работников, чем принимают на работу новых. В прошлом году достаточно активно
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работники организаций и предприятий сообщают, что их «настоятельно просят» подписать открытое письмо Федерации профсоюзов, которое адресовано Международной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)