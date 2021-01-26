Головченко: соглашение о перевалке белорусских грузов через порты РФ будет подписано в ближайшее время

Источник материала: Onliner

Беларусь и Россия намерены в ближайшее время подписать межправительственное соглашение о перевалке белорусских внешнеторговых грузов через порты РФ. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко по итогам прошедших сегодня в Москве переговоров с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, сообщает БЕЛТА.

«Обсуждали вопросы транспортировки белорусских грузов, в частности нефтепродуктов, через порты России, — сказал Роман Головченко. — Эта задача была поставлена президентом в связи с известными подходами стран Балтии в отношении Беларуси и занятой ими недружественной позицией. Поэтому мы эту задачу реализуем и в ближайшее время планируем подписать соответствующее межправительственное соглашение, которое обеспечит для наших трейдеров, грузоотправителей экономические условия как минимум не хуже, чем мы имели в прибалтийских портах».

«В этом направлении ведомства сработали так, что экономический эффект будет для Беларуси позитивный», — подчеркнул руководитель белорусского правительства.