Воскресенский внёс в список для политамнистии Бабарико, Знака и Колесникову













В списке Виктор Бабарико и его сын Эдуард, члены президиума Координационного совета Максим Знак и Мария Колесникова, а также сам Воскресенский. Напротив его фамилии в списке стоит пометка, что он находится под подпиской о невыезде.





Всего в списке 213 человек.





Ранее Воскресенский заявил, что круглый стол демократических сил будет просить Всебелорусское народное собрание поддержать идею "политической амнистии для тех, кого сейчас называют политзаключенными". Он рассчитывает, что ВНС обратиться по этому поводу в палату представителей, совет республики и к президенту.





Виктор Бабарико и его сын Эдуард были задержаны и помещены в СИЗО КГБ 18 июня. Следствие ранее заявляло, что в "Белгазпромбанке", который Виктор Бабарико возглавлял с середины 2000 года до мая 2020-го, была создана организованная преступная группа. Бабарико свою вину не признал. На данный момент дело в отношении экс-главы "Белгазпромбанка" и еще шести его топ-менеджеров передано в Верховный суд.





Знака и Колесникову задержали в сентябре. Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси) УК. В конце декабря 2020 года Генпрокуратура возбудила против Знака, Колесниковой и других членов белорусской оппозиции уголовные дела по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем.