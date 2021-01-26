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Воскресенский обнародовал список людей для амнистии. Там есть Тихановский и Колесникова

26.01.2021 19:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Список заключенных для амнистии предложит инициатива «Круглый стол демократических сил» на Всебелорусском народном собрании.



Составить такой список предложил ранее Юрий Воскресенский. «Если будет возможность выступить перед делегатами, я буду просить их поддержать идею амнистии в целом и список КСДС (а мы себя объявили правозащитной организацией) в частности», - сказал он изданию Onliner.

Список по состоянию на 26 января включает 213 человек. В их числе:

Виктор Бабарико Эдуард Бабарико Мария Колесникова Максим Знак Сергей Тихановский Екатерина Андреева Екатерина Борисевич Дарья Чульцов Лилия Власова Алана Гебремариам Игорь Лосик Илья Салей Павел Северинец Николай Статкевич Алла Шарко Евгений Афнагель Юлия Слуцкая и другие.
Включен в список и сам Юрий Воскресенский.

Напомним, Воскресенский был одним из районных координаторов в команде Виктора Бабарико, был задержан, и во время нахождения в СИЗО КГБ неоднократно давал интервью, в которых высказывался об оппозиции.

В ноябре Воскресенский заявил о создании нового учреждения, которое должно стать «оператором национального диалога от оппозиции». По его словам, с ним на контакт вышли и представители Координационного совета, которые передали предложения по Конституции, КС эту информацию уже опроверг.

За несколько дней до этого, 6 ноября, в эфире телеканала «Дождь» член Координационного совета Павел Латушко задал острые вопросы адвокату Юрию Вознесенскому, который ответить на них не смог.

Он также стал участником встречи Александра Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ. После этого Воскресенский вышел на свободу и теперь позиционирует себя в качестве представителя всей оппозиции. Однако проследить, кого именно он представляет, не представляется возможным.
 
 
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Список заключенных для амнистии предложит инициатива «Круглый стол демократических сил» на Всебелорусском народном собрании.
 
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