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Циклон «Ларс» обесточил в Беларуси 284 населенных пунктах
Источник материала: Хартия'97
Циклон «Ларс» обесточил в Беларуси 284 населенных пунктах
Энергетики восстанавливают электроснабжение.
Энергетики восстанавливают электроснабжение потребителей, пострадавших из-за непогоды, в 284 населенных пунктах Беларуси, сообщает Telegram-канал
Во вторник, 26 января, через территорию Беларуси смещается циклон «Ларс». Именно он стал причиной сложных погодных условий: страну накрыли сильный мокрый снег, метель, дождь. В отдельных регионах зафиксирован существенный прирост снежного покрова.
В результате непогоды возникли технологические нарушения в электросетевом комплексе (на данный момент больше всего в Брестской и Гродненской областях).
Работников областных энергосистем перевели в режим повышенной готовности. Они приступили к ликвидации последствий стихии.
По состоянию на 16:00 в целом по стране данными работами занимаются 280 бригад (около 460 человек), привлечено 160 единиц техники. Электроснабжение восстанавливают в 284 населенных пунктах, 190 из которых находятся в Брестской области.
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Энергетики восстанавливают электроснабжение.
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