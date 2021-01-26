Источник материала: Хартия'97

Циклон «Ларс» обесточил в Беларуси 284 населенных пунктах 26.01.2021, 19:31

Энергетики восстанавливают электроснабжение.

Энергетики восстанавливают электроснабжение потребителей, пострадавших из-за непогоды, в 284 населенных пунктах Беларуси, сообщает Telegram-канал «Белэнерго» .

Во вторник, 26 января, через территорию Беларуси смещается циклон «Ларс». Именно он стал причиной сложных погодных условий: страну накрыли сильный мокрый снег, метель, дождь. В отдельных регионах зафиксирован существенный прирост снежного покрова.

В результате непогоды возникли технологические нарушения в электросетевом комплексе (на данный момент больше всего в Брестской и Гродненской областях).

Работников областных энергосистем перевели в режим повышенной готовности. Они приступили к ликвидации последствий стихии.

По состоянию на 16:00 в целом по стране данными работами занимаются 280 бригад (около 460 человек), привлечено 160 единиц техники. Электроснабжение восстанавливают в 284 населенных пунктах, 190 из которых находятся в Брестской области.

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