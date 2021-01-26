ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Циклон «Ларс» обесточил в Беларуси 284 населенных пунктах

26.01.2021 19:37 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Циклон «Ларс» обесточил в Беларуси 284 населенных пунктах

  • 26.01.2021, 19:31
Циклон «Ларс» обесточил в Беларуси 284 населенных пунктах

Энергетики восстанавливают электроснабжение.

Энергетики восстанавливают электроснабжение потребителей, пострадавших из-за непогоды, в 284 населенных пунктах Беларуси, сообщает Telegram-канал «Белэнерго».

Во вторник, 26 января, через территорию Беларуси смещается циклон «Ларс». Именно он стал причиной сложных погодных условий: страну накрыли сильный мокрый снег, метель, дождь. В отдельных регионах зафиксирован существенный прирост снежного покрова.

В результате непогоды возникли технологические нарушения в электросетевом комплексе (на данный момент больше всего в Брестской и Гродненской областях).

Работников областных энергосистем перевели в режим повышенной готовности. Они приступили к ликвидации последствий стихии.

По состоянию на 16:00 в целом по стране данными работами занимаются 280 бригад (около 460 человек), привлечено 160 единиц техники. Электроснабжение восстанавливают в 284 населенных пунктах, 190 из которых находятся в Брестской области.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Энергетики восстанавливают электроснабжение.
 
Новости дня
Новости разные
 
Шлях рэабілітацыі пасля катаванняў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by