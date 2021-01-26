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В среду в Беларуси ожидается до +2 градусов

26.01.2021 19:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В среду в Беларуси ожидается до +2 градусов

  • 26.01.2021, 18:57
В среду в Беларуси ожидается до +2 градусов

Будет облачно.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 27 января из-за сильного ветра, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно, пройдут осадки (в основном снег, мокрый снег). В ночные и утренние часы местами ожидаются сильные осадки, метель, днем в отдельных районах - налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется переменных направлений 6-11 м/с, с порывами до 14 м/с, ночью и утром на большей части территории страны - до 15-20 м/с, в отдельных районах - до 21-23 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит от минус 3 до плюс 2 градусов.

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