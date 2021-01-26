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Объявлены имена первых трех космических туристов

26.01.2021 19:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Объявлены имена первых трех космических туристов

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  • 26.01.2021, 18:42
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Объявлены имена первых трех космических туристов

В космосе они пробудут 10 дней.

Американская частная компания Axiom Space назвала имена трех космических туристов, которые отправятся на Международную космическую станцию (МКС). Список и фото опубликованы на сайте Axiom Space.

На корабле Crew Dragon корпорации SpaceX на МКС отправятся бизнесмены Ларри Коннор из США и Эйтан Стиббе из Израиля, а также канадский инвестор Марк Пэти.

Командиром команды станет бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа.

Продолжительность космического путешествия составит десять дней: два дня полета и восемь дней пребывания на МКС.

О том, что выбраны первые три космических туриста для полета на корабле SpaceX, стало известно летом 2020 года.

В ноябре прошлого года первые космические туристы подписали контракт.

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