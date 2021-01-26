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Лукашенко созвонился с Си Цзиньпином. Говорили о COVID-19, экономике и внешних угрозах
Источник материала: Onliner
Сегодня состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Обсуждались различные сферы сотрудничества, внешние угрозы и ситуация с COVID-19.
О телефонном разговоре информирует пресс-служба Александра Лукашенко. Вот основные тезисы:
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Сегодня состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Обсуждались различные сферы...
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