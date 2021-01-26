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Лукашенко созвонился с Си Цзиньпином. Говорили о COVID-19, экономике и внешних угрозах

26.01.2021 19:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Обсуждались различные сферы сотрудничества, внешние угрозы и ситуация с COVID-19.

О телефонном разговоре информирует пресс-служба Александра Лукашенко. Вот основные тезисы:

  • Лукашенко поблагодарил Си Цзиньпина за поддержку Беларуси на международной арене;
  • договорились вместе противостоять внешним угрозам;
  • КНР готова поставить в Беларусь вакцину от COVID-19 в нужном объеме;
  • отметили рост двусторонней торговли. Точки роста — продовольствие и продукция деревообработки;
  • в ответ на просьбу Беларуси Китай готов проработать вопрос увеличения объемов закупки калийных удобрений;
  • Лукашенко: важно активизировать сотрудничество в индустриальном парке «Великий камень» и расширить присутствие ведущих китайских компаний и банков в Беларуси;
  • предложено объявить Год регионов Беларуси и Китая в течение трех лет — с 2021 по 2023 год;
  • обсудили вопрос ближайшей очной встречи. Она должна состояться, как только улучшится ситуация с пандемией.

 
 
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Сегодня состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Обсуждались различные сферы...
 
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