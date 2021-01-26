В Малоритском районе мужчина приговорён к семи годам колонии за избиение матери

Источник материала: ОНТ

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на семь лет по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть человека, сообщает БЕЛТА.

Данный приговор был вынесен уроженцу Малоритского района 1986 года рождения. Во время бытового конфликта с матерью, мужчина нанёс ей не менее четырёх ударов по туловищу и голове. Женщина получила тяжёлые травмы, от которых, впоследствии скончалась.

Суд признал фигуранта дела виновным по ч.3 ст.147 уголовного кодекса Республики Беларусть. Мужчина приговорен к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Фото: sb.by

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram