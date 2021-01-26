Беларусь и Россия намерены подписать соглашение о перевалке белорусских грузов через российские порты

Источник материала: ОНТ

Беларусь и Россия в ближайшее время подпишут межправительственное соглашение о перевалке белорусских внешнеторговых грузов через порты РФ, передаёт БЕЛТА.

Данное решение было озвучено премьер-министром Беларуси Романом Головченко по итогам прошедших сегодня в Москве переговоров с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

«Обсуждали вопросы транспортировки белорусских грузов, в частности нефтепродуктов через порты России. Эта задача была поставлена Президентом в связи с известными подходами стран Балтии в отношении Беларуси и занятой ими недружественной позицией. Поэтому мы эту задачу реализуем и в ближайшее время планируем подписать соответствующее межправительственное соглашение, которое обеспечит для наших трейдеров, грузоотправителей экономические условия как минимум не хуже, чем мы имели в прибалтийских портах», – отметил руководитель белорусского правительства.

Фото: БЕЛТА

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