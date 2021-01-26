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Александр Лукашенко и Си Цзиньпин обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
Источник материала: ОНТ
Сегодня состоялся телефонный разговор Президента Беларуси и председателя Китайской Народной Республики,
Лидеры двух стран обсудили вопросы стратегического партнёрства Беларуси и Китая и усиления двустороннего сотрудничества, в том числе взаимодействие в борьбе с COVID-19 (КНР готова наладить поставки в нашу страну вакцины в необходимом объёме).
Александр Лукашенко и Си Цзиньпин договорились проработать вопрос увеличения поставок в Китай белорусских калийных удобрений.
Важной темой для обсуждения стали инвестиции Китайской Народной Республики в Республику Беларусь, в том числе, в рамках проекта «Великий камень», также во время разговора, принято решение объявить «Год регионов Беларуси и Китая» с 2021 по 2023 годы.
Президент Беларуси поблагодарил Си Цзиньпина за поддержку на международной арене.
Фото: БЕЛТА
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Сегодня состоялся телефонный разговор Президента Беларуси и председателя Китайской Народной Республики, сообщает Telegram-канал Пул Первого. Лидеры двух стран...
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