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Александр Лукашенко и Си Цзиньпин обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

26.01.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Сегодня состоялся телефонный разговор Президента Беларуси и председателя Китайской Народной Республики, сообщает Telegram-канал Пул Первого.

Лидеры двух стран обсудили вопросы стратегического партнёрства Беларуси и Китая и усиления двустороннего сотрудничества, в том числе взаимодействие в борьбе с COVID-19 (КНР готова наладить поставки в нашу страну вакцины в необходимом объёме).

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин договорились проработать вопрос увеличения поставок в Китай белорусских калийных удобрений.

Важной темой для обсуждения стали инвестиции Китайской Народной Республики в Республику Беларусь, в том числе, в рамках проекта «Великий камень», также во время разговора, принято решение объявить «Год регионов Беларуси и Китая» с 2021 по 2023 годы.

Президент Беларуси поблагодарил Си Цзиньпина за поддержку на международной арене.

Фото: БЕЛТА

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Сегодня состоялся телефонный разговор Президента Беларуси и председателя Китайской Народной Республики, сообщает Telegram-канал Пул Первого. Лидеры двух стран...
 
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