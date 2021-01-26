Брестский «Рух» объявил о подписании контракта с Павлом Савицким

Источник материала: ОНТ

Брестский «Рух» объявил о подписании контракта с 26-летним нападающим Павлом Савицким.

Последние три сезона он провёл в брестском «Динамо», за которое сыграл 99 матчей, забил 42 мяча и отдал 14 результативных передач. Павел Савицкий становился чемпионом Беларуси, выигрывал Кубок и трижды Суперкубок страны. В 2018 году он был лучшим бомбардиром чемпионата, забив 15 мячей.

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