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Брестский «Рух» объявил о подписании контракта с Павлом Савицким
Источник материала: ОНТ
Брестский «Рух» объявил о подписании контракта с 26-летним нападающим Павлом Савицким.
Последние три сезона он провёл в брестском «Динамо», за которое сыграл 99 матчей, забил 42 мяча и отдал 14 результативных передач. Павел Савицкий становился чемпионом Беларуси, выигрывал Кубок и трижды Суперкубок страны. В 2018 году он был лучшим бомбардиром чемпионата, забив 15 мячей.
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Брестский «Рух» объявил о подписании контракта с 26-летним нападающим Павлом Савицким. Последние три сезона он провёл в брестском «Динамо», за которое сыграл 99...
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