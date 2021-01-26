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В Минске появится новый технопарк
Источник материала: ОНТ
На базе Белгосуниверситета информатики и радиоэлектроники (БГУИР) в 2021 году откроется новый технопарк,
Заместитель начальника управления науки и инновационной деятельности Министерства образования Беларуси Петр Пекутько рассказал, что будущий технопарк станет научной, технологической и технической базой для реализации инновационных проектов.
Фото: mlyn.by
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На базе Белгосуниверситета информатики и радиоэлектроники (БГУИР) в 2021 году откроется новый технопарк, передаёт агентство «Минск-Новости». Заместитель...
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