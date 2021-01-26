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В Минске появится новый технопарк

26.01.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске появится новый технопарк

На базе Белгосуниверситета информатики и радиоэлектроники (БГУИР) в 2021 году откроется новый технопарк, передаёт агентство «Минск-Новости».

Заместитель начальника управления науки и инновационной деятельности Министерства образования Беларуси Петр Пекутько рассказал, что будущий технопарк станет научной, технологической и технической базой для реализации инновационных проектов.

«Наша цель – помочь, прежде всего, самому университету превратить инновационные продукты в рыночные товары. Особое внимание будет уделено научным разработкам в области СВЧ-технологий, радиолокации, электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств, микро- и наноэлектроники, защиты информации и ультразвуковых технологий и оборудования», – уточнил П. Пекутько.

Фото: mlyn.by

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Теги: Минск
 
 
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На базе Белгосуниверситета информатики и радиоэлектроники (БГУИР) в 2021 году откроется новый технопарк, передаёт агентство «Минск-Новости». Заместитель...
 
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