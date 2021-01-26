Циклон «Ларс»: сильные осадки и порывистый ветер. Прогноз погоды на 27 января

Источник материала: ОНТ

В нашу страну пришел южный циклон «Ларс», который ухудшил погодную обстановку. В ближайшие сутки сложные погодные условия сохранятся.

Завтра, 27 января, погодой продолжит управлять южный циклон. Он будет двигаться на Псковскую область России. Но и в нашей стране ещё сохранятся сильные осадки и порывистый ветер. При этом температура воздуха – до 10 градусов выше нормы.

В среду облачно. Пройдет снег, наиболее обильные осадки ночью и утром. Влажность до 90%. На дорогах – гололедица. Ветер – сильный порывистый. Метель. Атмосферное давление будет расти.

К утру температура по всей стране приблизительно одинаковая – на северо-востоке -2°С, на градус выше – на юго-западе. Но с учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3–5 градусов прохладнее. В середине дня во всех регионах столбик термометра на нуле. К вечеру на пару градусов похолодает – -1°С в северных районах и до -2°С мороза – в южных.

В четверг похолодает. На это повлияет прохладный воздух с северо-запада Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода. В Гомельской и Могилевской областях пройдет кратковременный снег. В отдельных районах слабые туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер умеренный. Температура ночью -1°С…-7°С, при прояснениях до -9°С мороза, днем – -4°С…+1°С. В пятницу метеоусловия существенно не изменятся.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram