«Ванкувер» разгромил «Оттаву» в регулярном чемпионате НХЛ

Источник материала: ОНТ

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги прошёл ещё один матч.

На своём льду хоккеисты «Ванкувера» разгромили «Оттаву» со счётом 7:1. Хет-трик оформил нападающий Брэндон Саттер. Для «Ванкувера» это третья победа в восьми матчах сезона. А сегодня ночью домашний матч проведёт «Нью-Джерси» в составе с белорусским нападающим Егором Шаранговичем. Соперник – «Филадельфия». Спустя два дня команды встретятся вновь. Егор Шарангович дебютировал в сильнейшей лиге в этом сезоне. В пяти матчах он забросил одну шайбу и отдал одну голевую передачу при показателе полезности «плюс два».

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