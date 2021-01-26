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Вареники ленивые. Настоящий восторг! Своим рецептом делится телеведущая Екатерина Тишкевич
Источник материала: ОНТ
Ленивые вареники точно оправдывают своё название. Готовятся очень быстро! Простое блюдо понравится всем домашним.
Вам понадобится:
Как готовить?
1. Яйцо растереть с сахаром.
2. Добавить творог, соль, муку. Хорошенько перемешать.
3. Из теста раскатать колбаску.
4. Разрезать на дольки.
5. Погрузить дольки в кипящую воду. Варить несколько минут. Если вареники всплыли – значит, готовы.
6. Подавать вареники горячими, присыпав сахарной пудрой, с кусочком сливочного масла. Идеально со свежими или замороженными ягодами. Настоящий восторг!
Приятного аппетита!
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Ленивые вареники точно оправдывают своё название. Готовятся очень быстро! Простое блюдо понравится всем домашним. Вам понадобится: творог – 2 пачки; яйцо – 1 шт.;...
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