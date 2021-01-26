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Вареники ленивые. Настоящий восторг! Своим рецептом делится телеведущая Екатерина Тишкевич

26.01.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вареники ленивые. Настоящий восторг! Своим рецептом делится телеведущая Екатерина Тишкевич

Ленивые вареники точно оправдывают своё название. Готовятся очень быстро! Простое блюдо понравится всем домашним.

Вам понадобится:

  • творог – 2 пачки;
  • яйцо – 1 шт.;
  • сахар – 2 ст. л.;
  • соль – 2 щепотки;
  • мука – 150 г.

Как готовить?

1. Яйцо растереть с сахаром. 

2. Добавить творог, соль, муку. Хорошенько перемешать.



3. Из теста раскатать колбаску.

4. Разрезать на дольки.


5. Погрузить дольки в кипящую воду. Варить несколько минут. Если вареники всплыли – значит, готовы.

6. Подавать вареники горячими, присыпав сахарной пудрой, с кусочком сливочного масла. Идеально со свежими или замороженными ягодами. Настоящий восторг!


Приятного аппетита!

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Ленивые вареники точно оправдывают своё название. Готовятся очень быстро! Простое блюдо понравится всем домашним. Вам понадобится: творог – 2 пачки; яйцо – 1 шт.;...
 
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