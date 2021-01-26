Вареники ленивые. Настоящий восторг! Своим рецептом делится телеведущая Екатерина Тишкевич

Источник материала: ОНТ

Ленивые вареники точно оправдывают своё название. Готовятся очень быстро! Простое блюдо понравится всем домашним.

Вам понадобится:

творог – 2 пачки;

яйцо – 1 шт.;

сахар – 2 ст. л.;

соль – 2 щепотки;

мука – 150 г.

Как готовить?

1. Яйцо растереть с сахаром.

2. Добавить творог, соль, муку. Хорошенько перемешать.









3. Из теста раскатать колбаску.

4. Разрезать на дольки.





5. Погрузить дольки в кипящую воду. Варить несколько минут. Если вареники всплыли – значит, готовы.

6. Подавать вареники горячими, присыпав сахарной пудрой, с кусочком сливочного масла. Идеально со свежими или замороженными ягодами. Настоящий восторг!





Приятного аппетита!

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