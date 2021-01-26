ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Иван Дорн и Александр Гудков — новые ведущие шоу «Орёл и решка»

26.01.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Иван Дорн и Александр Гудков — новые ведущие шоу «Орёл и решка»

Шоумен Александр Гудков и музыкант Иван Дорн будут работать над новым юбилейным сезоном популярного трэвел-шоу, сообщается в Instagram-аккаунте телеканала «Пятница!».

Премьера нового сезона «Орла и решки» стартует 15 февраля. Впервые вести программу будет тандем из двух мужчин, на протяжении 10 лет существования шоу на роль ведущих выбирали исключительно мужчину и женщину.

Оказывается, Иван Дорн однажды уже принимал участие в кастинге ведущих программы, но не прошёл его. Теперь, по словам музыканта, мечта сбылась и он готов на любой экстрим. Его напарник Александр Гудков – не новичок на телевидении, среди его последних работ – шоу «Ты – топмодель» на ТНТ.

Напомним, что по сюжету «Орла и решки» ведущие оказываются в каком-либо городе и с помощью жребия определяют, кто из них должен прожить выходные на 100 долларов, а кто сможет тратить неограниченные средства благодаря «золотой» банковской карте.

Фото: Instagram 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шоумен Александр Гудков и музыкант Иван Дорн будут работать над новым юбилейным сезоном популярного трэвел-шоу, сообщается в Instagram-аккаунте телеканала...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Витебске собрались делегаты, которые представят регион на Всебелорусском народном собрании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by