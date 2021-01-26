Иван Дорн и Александр Гудков — новые ведущие шоу «Орёл и решка»

Источник материала: ОНТ

Шоумен Александр Гудков и музыкант Иван Дорн будут работать над новым юбилейным сезоном популярного трэвел-шоу, сообщается в Instagram-аккаунте телеканала «Пятница!».

Премьера нового сезона «Орла и решки» стартует 15 февраля. Впервые вести программу будет тандем из двух мужчин, на протяжении 10 лет существования шоу на роль ведущих выбирали исключительно мужчину и женщину.

Оказывается, Иван Дорн однажды уже принимал участие в кастинге ведущих программы, но не прошёл его. Теперь, по словам музыканта, мечта сбылась и он готов на любой экстрим. Его напарник Александр Гудков – не новичок на телевидении, среди его последних работ – шоу «Ты – топмодель» на ТНТ.

Напомним, что по сюжету «Орла и решки» ведущие оказываются в каком-либо городе и с помощью жребия определяют, кто из них должен прожить выходные на 100 долларов, а кто сможет тратить неограниченные средства благодаря «золотой» банковской карте.

Фото: Instagram

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