Образовательный центр безопасности МЧС открылся в Минске

Источник материала: ОНТ

Современный образовательный центр безопасности МЧС сегодня открыли в столице. Он стал девятым в стране.





Тренажеры, симуляторы, интерактивные и образовательные зоны. Это первый центр в столице, где каждый желающий сможет получить информацию о правилах поведения при чрезвычайных ситуациях. Все обучение – в игровой форме. Площадки распределены по секторам: пожарная, промышленная и природная безопасность – более 30 зон, где посетители смогут погрузиться в среду, имитирующую ЧС. При помощи виртуальной реальности гости комплекса смогут оказаться в эпицентре пожара, ощутят на себе землетрясение магнитудой до девяти и научатся использовать огнетушитель.

На постсоветском пространстве это первый образовательный комплекс такого уровня. Аналогичные есть только в Китае и Корее. Для всех желающих центр откроет свои двери в начале февраля. Первыми посетителями станут учащиеся столицы. Здесь они на практике изучат правила безопасности.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram