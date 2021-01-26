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Образовательный центр безопасности МЧС открылся в Минске

26.01.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Образовательный центр безопасности МЧС открылся в Минске

Современный образовательный центр безопасности МЧС сегодня открыли в столице. Он стал девятым в стране.  


Тренажеры, симуляторы, интерактивные и образовательные зоны. Это первый центр в столице, где каждый желающий сможет получить информацию о правилах поведения при чрезвычайных ситуациях. Все обучение – в игровой форме. Площадки распределены по секторам: пожарная, промышленная и природная безопасность – более 30 зон, где посетители смогут погрузиться в среду, имитирующую ЧС. При помощи виртуальной реальности гости комплекса смогут оказаться в эпицентре пожара, ощутят на себе землетрясение магнитудой до девяти и научатся использовать огнетушитель. 

На постсоветском пространстве это первый образовательный комплекс такого уровня. Аналогичные есть только в Китае и Корее. Для всех желающих центр откроет свои двери в начале февраля. Первыми посетителями станут учащиеся столицы. Здесь они на практике изучат правила безопасности. 

 

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Современный образовательный центр безопасности МЧС сегодня открыли в столице. Он стал девятым в стране.   Тренажеры, симуляторы, интерактивные и образовательные...
 
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